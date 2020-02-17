Вистояли! ЗСУ відбили підлу атаку найманців Росії на Донбасі

Терористи на Донбасі били по українських воїнах із забороненого озброєння. На щастя, жоден боєць ЗСУ не постраждав за минулу добу.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 16 лютого озброєні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв три обстріли по наших позиціях, а саме:

поруч із Лебединським – з міномета калібру 82 мм ворог (сім мін), а також із великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Кримського – зі 120-мм міномета (20 мін);

поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм (25 мін) і 82 мм (п'ять мін);

неподалік від Новозванівки – з 120-мм міномета (18 мін);

в районі населеного пункту Хутір Вольний – з міномета калібру 82 мм (шість мін).

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" завдали мінометного удару по ЗСУ.

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