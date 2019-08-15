Вистежували місяць: у СБУ розкрили таємниці гучної справи Гримчака

В Управлінні по боротьбі з корупцією СБУ розповіли, що вони більше місяця стежили за заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.

Як передає "24", в українській спецслужбі стверджують, що саме стільки часу було витрачено на отримання першої частини хабаря.

Стверджується, що спочатку Гримчаку і Овдієнко передали понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони нібито конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

Юрій Гримчак "24"

"СБУ відстежувала ці операції відразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася в суворій таємниці, і керівництву обмінників "зашивали роти". Так тривало більше місяця", – йдеться в публікації.

Потім у СБУ дізналися про передачу другого траншу і провели затримання.

Всі подробиці про затримання Гримчака тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Представники СБУ разом із НАБУ і ГПУ ввечері середи, 14 серпня, прибули в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, де провели його затримання.

Також був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом – Ігор Овдієнко.

Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК (шахрайство).

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