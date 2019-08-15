Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вистежували місяць: у СБУ розкрили таємниці гучної справи Гримчака

14.8т Читати матеріал російською

В Управлінні по боротьбі з корупцією СБУ розповіли, що вони більше місяця стежили за заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.

Як передає "24", в українській спецслужбі стверджують, що саме стільки часу було витрачено на отримання першої частини хабаря.

Стверджується, що спочатку Гримчаку і Овдієнко передали понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони нібито конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

Новини
Спіймали на гарячому: НАБУ оприлюднило гучні подробиці затримання Гримчака

Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

"24"

"СБУ відстежувала ці операції відразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася в суворій таємниці, і керівництву обмінників "зашивали роти". Так тривало більше місяця", – йдеться в публікації.

Потім у СБУ дізналися про передачу другого траншу і провели затримання.

Всі подробиці про затримання Гримчака тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Затримання Гримчака" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
9
Смішно
36
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ждём других уголовных дел, не взирая на принадлежность к политическим лагерям таких фигурантов
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
помнится этот герой говорил в эфире пиз..дИти и в это время пИз..дити! выходит чувак про себя говорил) это какое же прикрытие нужно чтоб так наглеть? генплокулол не иначе
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
филипп филипыч, прид.урок, тебе бы фентези творить, а не комментировать уголовно-политические события
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...