Мова про мільйони: СБУ викрила масштабну схему вивезення лісу

Служба безпеки України викрила групу осіб, які експортували з території Івано-Франківщини та Буковини незаконно вирубану деревину.

У результаті вдалося запобігти нанесенню мільйонних збитків державі. Про це повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Оперативники встановили, що зловмисники протягом 2019 року протиправно переправили за кордон більше двох тисяч кубометрів деревини хвойних порід. Для легалізації незаконно вирубаного лісу вони використовували вкрадені у реальних підприємців або підроблені товарно-транспортні накладні про походження продукції.

СБУ викрила велику схему експорту лісу Пресслужба СБУ

На їх основі виготовлялися сертифікати для оформлення митної документації. Частина деревини вивозилася за кордон поза митним контролем.

Під час ряду обшуків правоохоронці вилучили документацію, підготовлену ділками для легалізації і вивезення за межі нашої країни незаконно зрубаної деревини на суму понад 3 мільйони гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила велику схему експорту лісу Пресслужба СБУ

СБУ викрила велику схему експорту лісу Пресслужба СБУ

СБУ викрила велику схему експорту лісу Пресслужба СБУ

СБУ викрила велику схему експорту лісу Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські правоохоронці вилучили велику партію контрабандного лісу-кругляка в Одеському морському порту.

Також житомирські митники завадили незаконному експорту лісопродукції, яка оцінена в 1 млн гривень.

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