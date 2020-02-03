"Вирішить проблему АТОвців": у РНБО підтримали створення ПВК в Україні

В Україні можна створити приватні військові компанії, щоб вони гарантували безпеку різних об'єктів і структур.

Про це в інтерв'ю "Фактам" повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал-майор Сергій Кривонос.

При цьому він зазначив, що не потрібно порівнювати всі ПВК з "токсичним" російським угрупованням "Вагнер".

"У нас десятки тисяч людей повернулися з фронту, але в мирному житті виявилися нікому не потрібні. Хоча не ті, хто захищав це суспільство, повинні підлаштовуватися під нього, а суспільство має надати їм підтримку. Приватна військова компанія – це громовідвід, який дозволить допомогти фронтовикам, що не зуміли себе реалізувати, продовжити займатися тим, що вони вміють робити якісно, отримувати за це гроші і визнання держави", – розповів Кривонос.

Заступник секретаря РНБО пояснив, наприклад, в США приватні військові компанії створюють для того, щоб сотні тисяч демобілізованих військових не створювали проблеми державі.

"А у нас АТОвців не беруть на роботу, бо вони токсичні і непередбачувані. Створення ПВК дозволить вирішити цю проблему", – підсумував Кривонос.

Військові в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Кривонос заявив, що для запобігання повномасштабному вторгненню Росії в Україні треба зробити український народ сильним у максимально стислі для держави терміни.

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