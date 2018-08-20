Випустив п'ять куль: очевидець розповів, з чого почалася перестрілка у Харкові

Перестрілка біля мерії Харкова в ніч на 20 серпня почалася з того, то охоронець вийшов на вулицю з будинку, почувши гучні звуки.

Як виявилося, невідомий спочатку стріляв з пістолета в повітря. Подробиці події розкрив очевидець НП Іван Кримсон на своїй сторінці у Facebook.

"Харків, площа Конституції, поріг мерії. Невідомий починає пуляти з пістолета в повітря. На шум виходить охоронець з питанням на обличчі (слів не чути, ми в ста метрах). Невідомий повертається і робить п'ять пострілів у бік охоронця. Той хитаючись заходить назад у фойє мерії. Невідомий заходить слідом і лунають ще постріли", - повідомив він.

Очевидець повідомив, що потім вони викликали поліцію.

"Ми викликаємо поліцію і приїздить кілька патрульних машин досить швидко. Далі спостерігаю як патрульні займають позиції біля входу, один з них відчиняє двері, тримаючись за рогом стіни, а невідомий виходить неквапливою ходою і перший відкриває вогонь у найближчого поліцейського, а той точно так само робить кілька пострілів у відповідь", - додав він.

За словами чоловіка, у патрульних не виявилося адекватних аптечок, щоб надати допомогу потерпілому поліцейському.

Пізніше стало відомо, що він помер від отриманих поранень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція озвучила прикмети стрільця, який убив копа в Харкові.