Атака в Керченській протоці: Росія стріляла в українські кораблі з гармати

Під час збройного нападу на українські кораблі біля Керченської протоки російські прикордонники обстріляли їх із великокаліберної гармати, використавши приблизно 1200 снарядів.
Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" повідомив адвокат Ілля Новіков, посилаючись на захопленого у полон українських моряків Романа Мокряка.
"Російська сторона намагається подавати ситуацію так, що "ми бачили, що вони порушують кордон, ми були зобов'язані це припинити..." Росіяни не заперечують, що розуміють, хто перед ними — військові кораблі ВМФ, під відповідними прапорами, на яких перебувають військові моряки, які носять форму і мають зброю", — сказав Новіков.
"Це "зобов'язані припинити" вилилося у стрілянину з великокаліберної гармати. За спостереженнями мого підзахисного Романа Мокряка, було витрачено приблизно 1200 снарядів. Моряки дивом не загинули", — заявив адвокат, уточнивши, що стрілянину вели з російського корабля "Смарагд".
Щоб уникнути атаки, українські кораблі почали розходитися у морі. За судном "Бердянськ" пішов один із кораблів РФ, зробивши щонайменше 4 прицільних постріли. У результаті одного з них поранення отримали троє членів екіпажу від осколків броні катера.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, після чого Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів.
Усього Росія захопила три судна: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси у Маріуполь через Керченську протоку.
Незабаром з'ясувалося, що росіяни насправді атакували українців у міжнародних водах. Про це прокололися у ФСБ, вказавши відповідні координати.
Усі 24 членів їхніх екіпажів потрапили у полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення. За рішенням "суду" вони будуть утримуватися під арештом до 24 січня. Наймолодшому з моряків нещодавно виповнилося 19 років, у кінці грудня він написав українцям сильний лист із московського СІЗО.
У зв'язку з новим актом агресії РФ Україна ввела у низці областей воєнний стан. Але 26 грудня він перестав діяти, а термін його дії вирішили не продовжувати.
Нещодавно президент України підписав закон, який розширює зону контролю у Чорному морі. Так, прикордонники отримали право без попередження відкривати вогонь на поразку в разі загрози українським кораблям.
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