Атака в Керченській протоці: Росія стріляла в українські кораблі з гармати

Під час збройного нападу на українські кораблі біля Керченської протоки російські прикордонники обстріляли їх із великокаліберної гармати, використавши приблизно 1200 снарядів.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" повідомив адвокат Ілля Новіков, посилаючись на захопленого у полон українських моряків Романа Мокряка.

"Російська сторона намагається подавати ситуацію так, що "ми бачили, що вони порушують кордон, ми були зобов'язані це припинити..." Росіяни не заперечують, що розуміють, хто перед ними — військові кораблі ВМФ, під відповідними прапорами, на яких перебувають військові моряки, які носять форму і мають зброю", — сказав Новіков.

"Це "зобов'язані припинити" вилилося у стрілянину з великокаліберної гармати. За спостереженнями мого підзахисного Романа Мокряка, було витрачено приблизно 1200 снарядів. Моряки дивом не загинули", — заявив адвокат, уточнивши, що стрілянину вели з російського корабля "Смарагд".

Щоб уникнути атаки, українські кораблі почали розходитися у морі. За судном "Бердянськ" пішов один із кораблів РФ, зробивши щонайменше 4 прицільних постріли. У результаті одного з них поранення отримали троє членів екіпажу від осколків броні катера.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: