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13 вересня • оновлено в 15:46
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/ Розслідування

Випустили 10 мін у важких боях на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

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З початку доби на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил в результаті обстрілів бойовиків двоє українських військових отримали поранення.

Всього терористи чотири рази проводили обстріл позицій ЗСУ. Про це сказано в зведенні ООС, передає прес-служба Міноборони.

Спершу о пів на четверту ранку в районі Зайцеве бойовики застосували мінометний вогонь з витратою п'ять мін 82-го калібру. Також через дві години терористи застосували міномети при обстрілі Майорська, випустивши десять мін

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Біля Новотроїцького та Мар'їнки бойовики застосували піхотну зброю.

У прес-центрі ОСС додали, що українські військові контролюють ситуацію на всій лінії зіткнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня один військовослужбовець Національної гвардії України з складу Об'єднаних сил загинув.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Міністерство оборони України
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