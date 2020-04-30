Випав із 13-го поверху: в Одесі за загадкових обставин загинув депутат

В Одесі в четвер, 30 квітня, з балкона 13-го поверху випав 49-річний депутат. Його ім'я поки залишається невідомим.

Про смерть чоловіка повідомив Укрінформ із посиланням на місцеву поліцію. Трагедія сталася близько 12 години на вулиці Академіка Заболотного. За попередньою версією, він сам вистрибнув.

"Поліція встановлює обставини смерті. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом в ЕРДР згідно з ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України", – розповіли правоохоронці.

Також повідомляється, що депутат був головою земельної комісії однієї з сільрад.

"Сьогодні в Фонтанській сільській раді відбулася низка подій. Одна з них трагічна. Перша. З ранку в Фонтанській сільській раді відбуваються масові обшуки. Друге. Після обіду з'явилася інформація, що один із депутатів покінчив життя самогубством (вистрибнув із вікна 13 поверху)", – розповів Сергій Колодяжний, депутат місцевої сільради.

Трагедія з депутатом в Одесі. Ілюстрація Пресслужба поліції

Як писав OBOZREVATEL, у кінці березня помер народний депутат України третього, четвертого і п'ятого скликань Іван Бокій.

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