Головна Новини
30 квітня • оновлено в 21:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Випав із 13-го поверху: в Одесі за загадкових обставин загинув депутат

1.9т
Читати матеріал російською

В Одесі в четвер, 30 квітня, з балкона 13-го поверху випав 49-річний депутат. Його ім'я поки залишається невідомим.

Про смерть чоловіка повідомив Укрінформ із посиланням на місцеву поліцію. Трагедія сталася близько 12 години на вулиці Академіка Заболотного. За попередньою версією, він сам вистрибнув.

"Поліція встановлює обставини смерті. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом в ЕРДР згідно з ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України", – розповіли правоохоронці.

Також повідомляється, що депутат був головою земельної комісії однієї з сільрад.

"Сьогодні в Фонтанській сільській раді відбулася низка подій. Одна з них трагічна. Перша. З ранку в Фонтанській сільській раді відбуваються масові обшуки. Друге. Після обіду з'явилася інформація, що один із депутатів покінчив життя самогубством (вистрибнув із вікна 13 поверху)", – розповів Сергій Колодяжний, депутат місцевої сільради.

Трагедія з депутатом в Одесі. Ілюстрація

Трагедія з депутатом в Одесі. Ілюстрація

Пресслужба поліції

Як писав OBOZREVATEL, у кінці березня помер народний депутат України третього, четвертого і п'ятого скликань Іван Бокій.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Какая трагедия ,вселенная осиротела как же мы теперь без депутата,кто же теперь за народ бороться будет и деньги народные тратить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги