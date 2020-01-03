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3 січня • оновлено в 18:21
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"Винен у загибелі мільйонів!" Трамп пояснив убивство генерала Сулеймані

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Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей".

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп після того, як американські військові за його наказом убили Сулеймані в Багдаді (Ірак).

Трамп заявив, що генерала давно слід було знищити, оскільки він також причетний до злочинів проти громадян Ірану, а не тільки військових США.

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"Генерал Касем Сулеймані вбив або тяжко поранив тисячі американців протягом тривалого періоду часу і планував убити ще більше, але попався! Він був прямо або побічно винен у загибелі мільйонів людей, зокрема протестувальників, убитих у самому Ірані.

Хоча Іран ніколи не зможе належним чином визнати це, Сулеймані ненавиділи і боялися всередині країни. Вони і близько не засмучені так, як лідери [Ірану] намагаються переконати решту світу. Його повинні були прибрати ще багато років тому!" – написав Трамп.

Сулеймані і Трамп

Сулеймані і Трамп

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через декілька хвилин після удару США.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Війна в Іраку
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
США
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
И это говорит человек во главе страны, которая единственная применила атомную бомбу в военных целях??
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К. Алла
К. Алла
Гнусно это устоявшееся использование эвфемизма "ликвидировали". Людей убивают, а не ликвидируют.
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Ukraine The
Ukraine The
Да что ж не в гибели миллиардов? Где Иран виновен в жертвах миллионов? Ну в отличии от той страны, которую возглавляет Трамп.
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