"Винен у загибелі мільйонів!" Трамп пояснив убивство генерала Сулеймані

Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей".

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп після того, як американські військові за його наказом убили Сулеймані в Багдаді (Ірак).

Трамп заявив, що генерала давно слід було знищити, оскільки він також причетний до злочинів проти громадян Ірану, а не тільки військових США.

"Генерал Касем Сулеймані вбив або тяжко поранив тисячі американців протягом тривалого періоду часу і планував убити ще більше, але попався! Він був прямо або побічно винен у загибелі мільйонів людей, зокрема протестувальників, убитих у самому Ірані.

Хоча Іран ніколи не зможе належним чином визнати це, Сулеймані ненавиділи і боялися всередині країни. Вони і близько не засмучені так, як лідери [Ірану] намагаються переконати решту світу. Його повинні були прибрати ще багато років тому!" – написав Трамп.

Сулеймані і Трамп

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через декілька хвилин після удару США.

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