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27 січня • оновлено в 10:38
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"Він з'являється зрідка": Гіркін викрив Путіна у використанні двійників

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Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що президент Росії Володимир Путін має безліч двійників.

У більшості випадків народ нібито бачить саме їх, тоді як справжній лідер країни-агресора виходить на публіку вкрай рідко. Свою гіпотезу окупант озвучив в сюжеті одного з пропагандистських каналів, яким поділився на Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми не знаємо про стан здоров'я нашого президента. Ми можемо тільки спостерігати його двійників найбільш тривалих і тих, котрі вимагають фізичного напруження на акціях, де вони виступають. Можемо спостерігати і його самого зрідка на міжнародних зустрічах або в його кабінеті. І виглядає він не дуже", – поділився своїми припущеннями Гіркін.

Путін і Гіркін

Путін і Гіркін

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"Найкоротша версія Путіна!" Президента РФ викрили у використанні двійника

Терорист також підкреслив, що зараз ніхто не може сказати, які інтриги розгортаються у Кремлі. Адже він є цілковито закритою системою, яка абсолютно не залежить від народу.

"Але це дійсно жорстка вертикаль, вибудувана піраміда влади. Мафіозна за своєю суттю", – зробив висновок ексватажок російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Гіркін заявляв, що у Путіна є мінімум троє двійників. Крім того, він спрогнозував, що усувати президента РФ від влади буде не народна революція, а його власне оточення.

  • А експерти вже неодноразово помічали, що у Путіна відрізняються мочки вух, підборіддя, лінія росту волосся, відрізняються межі брів. Існує думка, що у глави держави-агресора є двійники для різних заходів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Ігор Гиркин (Стрєлков) Анатолій Штефан
Місце
Росія
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
О бл.дь,теперь Гиркин ваш кумир.О времена,о нравы
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