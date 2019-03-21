''Він не шкодував'': на Чернігівщині засудили лікаря, через якого померла породілля з дитиною

У Анастасії та Ігоря Горбатенко, жителів Семенівки Чернігівської області, повинен був народитися хлопчик-первісток. Йому вже й ім'я придумали – Артемко. Однак побачити малюка матері не довелося: вона померла при пологах. Через 1,5 місяця помер і новонароджений.

Розслідування показало, що жінка з сином померли через неналежне виконання функцій одним з медпрацівників.

Детальніше – в публікації OBOZREVATEL.

Анастасія Горбатенко разом із чоловіком Ігорем

"На операцію йшла в гарному настрої"

Був липень 2016 року. У Анастасії вночі відійшли води і її мати Олена Алешкевич разом із зятем терміново відвезли її до пологового будинку м. Сновськ (колишній Щорс). Там після огляду медики прийняли рішення робити кесарів розтин.

"Дочка йшла на операцію в гарному настрої, посміхалася ... Це був останній раз, коли я бачила її живою", – зі сльозами розповіла OBOZREVATEL Олена.

Незабаром медики повідомили родичам, що породілля померла.

Дитина народилася живою, але стан її було на той момент дуже важким, і малюка на реанімобілі відвезли в медустанову Чернігова. Однак врятувати життя йому не вдалося.

26-річна Анастасія Горбатенко незадовго до загибелі

"Від його рук загинуть чиїсь діти"

Рідні загиблої були в шоці. Вони повірити не могли, що Настя, яка ніколи в дитинстві не хворіла і взагалі була здоровою і енергійною дівчиною, раптом померла під час звичайної для багатьох породіль операції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 140 ч. 2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків). Під час розслідування з'ясувалося, що винуватцем трагедії був 48-річний лікар-анестезіолог Микола М.

"Лікар не врахував ступінь операційного ризику і не переконався в правильності вибору типу наркозу. Він одноосібно прийняв рішення про анестезіологічне забезпечення операції, що не відповідало клінічному стану жінки і порушувало вимоги клінічного протоколу з акушерської допомоги "кесарів розтин", – відзначили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Трагедія трапилась в лікарні м. Сновськ Google. Maps

Сім'я загиблої звернулася до суду. За словами Олени, зібрати докази провини медпрацівника було дуже складно, але жінка була сповнена рішучості "виривати їх зубами". Особливо після того, коли їй повідомили, що під час операції анестезіолог нібито був в стані алкогольного сп'яніння (прямих доказів цього у неї немає).

"Я сказала йому на першому засіданні, що буду до останнього битися, але тебе, негідника, посаджу! Адже він перейде в інший пологовий будинок, де від його рук загинуть чиїсь діти", – розповіла жінка.

Ставив палиці в колеса

Довести провину анестезіолога було непросто. За словами Олени, в цьому їй дуже допоміг слідчий, який грунтовно взявся за справу, і адвокат. Сам адвокат потерпілих Олександр Загалець в бесіді з нашими журналістами зазначив, що з боку медпрацівників не було кругової поруки.

"Принаймні комісія, яка розглядала цей випадок, оцінила всі факти і прийняла відповідне рішення. Потім слідством була призначена судово-медична експертиза, яка визначила, що саме призвело до смерті і стало причинним зв'язок між діями лікаря і тими наслідками, які ми на сьогодні маємо", – зазначив він.

Адвокат додав, що під час судового процесу "обвинувачений ставив палки в колеса", вказуючи на те, що експертиза нібито проводилися з порушеннями і вимагав її повторного проведення. При позитивному розкладі суд міг би затягнутися ще років на два – три.

"Також він натякав, що всі рішення приймав гінеколог (на момент розгляду справи його вже не було в живих), а він суто виконував свої прямі обов'язки", – зазначив адвокат.

В результаті суд виніс вирок – два роки позбавлення волі і такий же термін позбавлення права займатися лікарською діяльністю.

26-річна Анастасія Горбатенко

За словами родичів Анастасії, незважаючи на очевидні докази, своєї провини анестезіолог не визнав.

"Також у нього не було ніякого жалю про те, що трапилося. Так, на суді він попросив пробачення, але воно не було щирим. Ця людина жодного разу не набрала мене і не запитала, в якому стані знаходиться дитинка, коли вона ще була живою. Мені дзвонили і підтримували незнайомі люди", – каже мати Анастасії.

Боротьба за справедливість, зумовлена з переживаннями і стресами, сильно похитнули здоров'я Олени, однак жінка вважає, що зробила все від її залежне.

"Я всім людям кажу: в нашій країні за справедливість потрібно боротися, інакше винний залишиться безкарним", – підсумувала вона.

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