Вимагав 150 тисяч: ДБР затримало високопоставленого податківця

У Полтавській області полковник податкової поліції отримав від харківського підприємця хабар у розмірі 85 тисяч доларів.

Податківець вимагав гроші за повернення вилученого майна і обіцяв допомогти бізнесмену уникнути кримінальної відповідальності, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

Всю суму хабара харків'янин передав посередникові, після чого податківець і його спільник були затримані слідчими ДБР.

Хабар чиновнику ДБР

У прокуратурі Харківської області додали, що у грудні 2019 року у підприємця було проведено обшук податкової, в ході якого у нього вилучили 18 тисяч доларів і товару приблизно на 10 тисяч доларів.

Чиновник, що керував обшуком, сам запропонував "вирішити питання" про повернення вилученого майна, закриття кримінального провадження та надав контакт адвоката, який займатиметься цим питанням. Потім бізнесмен контактував уже з одним із керівників ГУ ДФС у Полтавській області. Також розмір хабара було зменшено зі 150 тисяч до 85 тисяч доларів.

Затримання чиновника на хабарі ДБР

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовій особі ДФС про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує термін від 5 до 10 років. Зараз фігуранти кримінального провадження перебувають у СІЗО.

Затримання чиновника на хабарі Прокуратура

Слідчі ДБР на затримання ДБР

Затримання чиновника на хабарі СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники ДБР провели слідчі дії і вилучили документи Галицької митниці (Львів), а також прийшли з обшуками до її керівника.

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