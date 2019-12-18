Пробиває на 110 км: з'явилося нове відео видовищної роботи смертоносної української зброї

В Одеській області 18 грудня пройшли успішні випробування високоточної реактивної системи "Вільха-М", розробленої ДККБ "ЛУЧ".

Під час двох запусків були підтверджені технічні характеристики системи, зокрема, здатність знищувати цілі на відстані понад 110 км, передає Defense Express (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Відстань до цілі становила понад 110 км, а відхилення склало лічені метри. Таким чином, "Вільха-М" довела всі задані характеристики, як щодо дальності, так і щодо точності ураження цілей, які висувалися замовником.

Зараз "ЛУЧ" готується до проведення державних випробувань, за результатами яких очікується прийняття "Вільхи-М" на озброєння української армії", – заявив генеральний директор і генеральний конструктор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов.

Випробування "Вільхи-М" Defense Express

Зазначимо, "Вільха-М" є модифікацією зі збільшеною дальністю вже прийнятої на озброєння високоточної системи залпового вогню "Вільха".

Приблизна дальність ураження "Вільхи-М" із районів Волновахи і Бахмута Defense Express

Раніше випробування модернізованих ракет "Вільхи-М" пройшли на півдні Одеської області 30 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку грудня резервісти ЗСУ провели масштабні танкові навчання в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Вони відпрацювали прорив мінних загороджень, відбиття наступу й контратаку.

Також резервісти 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ провели тактичні навчання з бойовою стрільбою. Військові відточували вміння знищувати ворога вогнем батареї реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!