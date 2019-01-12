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Вилетів у кювет: на Чернігівщині перекинувся двоповерховий автобус ''Київ-Москва''. Перше відео ДТП

4.1тЧитати матеріал російською

У суботу, 12 січня, в Чернігівській області поблизу села Калитянське сталася ДТП із двоповерховим пасажирським автобусом сполученням "Київ-Москва".

Відео події, записане очевидцем, опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний". На кадрах видно, що автобус вилетів у кювет і перекинувся на бік, біля нього зібралися люди.

Інформації про постраждалих в аварії поки немає.

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На трассе в Запорожской области перевернулся автобус с пассажирами

Вилетів у кювет: на Чернігівщині перекинувся двоповерховий автобус ''Київ-Москва''. Перше відео ДТП

Скрін відео

Вилетів у кювет: на Чернігівщині перекинувся двоповерховий автобус ''Київ-Москва''. Перше відео ДТП

Скрін відео

Вилетів у кювет: на Чернігівщині перекинувся двоповерховий автобус ''Київ-Москва''. Перше відео ДТП

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, згідно з останньою статистикою ДТП в Україні, за 2018 рік суттєво знизилася кількість аварій, проте на дорогах країни щодня все одно гине дев'ять осіб.

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УкраїнаЧернігів
Теги
ДТПвидео
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Клін Олекс
Клін Олекс
Якось символічно...Хоча б ніхто не постраждав.
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