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"Викрали людину!" Терористи влаштували чергову підлість на Донбасі

3.3т Читати матеріал російською

На блокпості "Каргіл" неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар’їнка" (окупований Росією Донбас) терористи викрали людину.

Про це у четвер, 25 липня, написало видання УНН із посиланням на правоохоронні органи. Так, про викрадення повідомив батько потерпілого.

Чоловік заявив, що сина 1991 року народження бойовики затримали на блокпості: його утримують у приміщенні слідчого ізолятору Донецька.

Терористи

Терористи

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Розпочато розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ст. ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" у п'ятницю, 19 липня, обстріляли місто Красногорівка (Донецька область) на Донбасі: в результаті мирний житель отримав смертельні поранення. Пізніше, 20 липня, в результаті артилерійського удару по окупованому Первомайську (Луганська область) загинула одна жінка.

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Місце
Україна
Теги
Донбас Росія ДНР терористи "ДНР"
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CARGO 100
CARGO 100
Батько, хорош бухать. Или проснись, или иди сина вызволяй ...
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