Викрадення моряків біля берегів Африки: стала відома доля українця

Викраденого у вересні біля узбережжя Нігерії українського моряка, члена екіпажу швейцарського судна MV Glarus, звільнили.

Як повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, Валерій Зубицький незабаром повернеться в Україну.

"Спасибі всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгового судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький уже завтра повинен повернутися додому в українську Одесу", — повідомив він.

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Екіпаж швейцарського корабля, серед яких був громадянин України, захопили пірати 22 вересня.

У заручниках, крім українця, виявилися 7 громадян Філіппін і по одному — Хорватії, Словенії, Румунії та Боснії. Корабель прямував із Лагоса в Порт-Харкорт.

Дякую усім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торговельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу, українець Валерій Зубицький вже завтра має вернуться додому в 🇺🇦 Одесу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше стало відомо, що на судні перебували ще двоє українців.