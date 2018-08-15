Викрадачів Гончаренка засудили і випустили на волю

Суд засудив до близько 5 років в'язниці і відпустив з-під варти 3-х організаторів створення "Одеської народної республіки", які також звинувачувалися в організації викрадення народного депутата Олексія Гончаренка (Блок Петра Порошенка).

Про це повідомив адвокат оголошеного у розшук 4-го обвинуваченого Ігоря Махіненка Олексій Глазов, передають "Українські новини".

Адвокат зазначив, що його підзахисний перебуває в розшуку і стосовно нього провадження зупинене, а троє інших фігурантів справи - Ігор Янковський, Олександр Луценко і Віктор Жуковський - вийшли з-під варти після оголошення вироку.

За його словами, спочатку всім підсудним прокуратура інкримінувала організацію викрадення депутата Гончаренка, але на фінальному етапі це звинувачення було зняте. Також було зняте звинувачення у тероризмі.

В результаті троє підсудних були засуджені за незаконне поводження із вогнепальною зброєю і боєприпасами, підготовку до захоплення держустанов та за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Відповідно до плану, загарбання півдня Одеської області мало розпочатися після 9 травня 2015 року і проходити у 3 етапи.

Злочинці планували захопити державну владу і територію, починаючи від міста Одеси до міста Коблево Миколаївської області, яке і мало стати лінією розмежування з державним кордоном України.

Суд засудив їх до тюремних термінів від 5 років і 1 місяця до 5 років і 6 місяців. При цьому суд перерахував їм терміни за "законом Савченко", і таким чином всі обвинувачені вже відбули близько 5 років ув'язнення. Тобто їм лишилося відбути покарання від 3 до 8 місяців.

До набуття вироком законної сили суд відпустив затриманих під особисте зобов'язання. Рішення набуде чинності після завершення терміну подачі апеляційної скарги - тобто після 30 днів з дня винесення вироку.

Чоловіки мають прибувати на кожну вимогу до суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання в держоргани свої паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зникнення Гончаренка стало відомо 23 лютого 2017 року.

Пізніше нардеп назвав своє викрадення спецоперацією. Він заявив, що правоохоронці заздалегідь попередили його про те, що група сепаратистів готується його викрасти.