"Використовували схеми": підозрювані в згвалтуванні поліцейські з Кагарлика не проходили переатестацію

Поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в згвалтуванні і побитті 26-річної дівчини, можливо уникли переатестації під час реформи поліції.

Про це заявила журналістка Ольга Худецька на своїй сторінці в Facebook. За її словами, керівник відділення К. (ймовірно, мова йде про 35-річного начальника сектора кримінальної поліції Кагарлицького ОП Миколу Кузіва) на момент переатестації кінця 2015-початку 2016 років служив в Маріуполі.

"У цей період атестували центральний апарат поліції, Київ і кілька регіонів, Донецького серед них не було. Тому на частково доступну для громадськості атестацію К. не потрапив. Немає його і в записах учасників комісій в той період, ми подивилися на всякий випадок", – зазначила Ольга.

Вона стверджує, що швидше за все він пройшов атестацію пізніше – через комісію, сформовану під контролем поліції, після того, як громадськість вийшла з процесу.

"У той час радники міністра захопили повністю контроль над механізмом атестації і відбором в комісії. Можливо К. атестували навіть чисто на папері – ми знаємо про такі випадки атестації цілих відділів і підрозділів", – заявила журналістка.

Микола Кузів detective-info.com.ua

З другим підозрюваним – оперуповноваженим С. (ймовірно, йдеться про 29-річного Сергія Сулима), за словами Ольги, все цікавіше. Станом на 2015 рік, коли проходила атестація, він значився на посаді "інспектор патрульної служби взводу патрульної служби Обухівського районного відділу ГУ МВС України", як і ще близько десяти осіб.

Однак в записах атестаційних комісій, списках результатів тестувань, списках відновлень через суд його ім'я не було знайдено. За словами журналістки, це говорить про те, що підозрюваний не проходив атестацію в період участь в ній громадськості та волонтерів. Замість цього він нібито скористався схемою.

"Якщо я правильно розумію схему – адже його підрозділ був нібито "патрульним", а патрульних не атестували", – написала Ольга.

Однак привела аргументи на користь того, що це була просто спроба уникнути атестації. По-перше, в Обухові не було набору в нову патрульну поліцію, а виходячи з назви посади, передбачається, що їх взвод був підрозділом Обухівського райвідділу. Однак підрозділи нової патрульної поліції підпорядковувалися безпосередньо Департаменту патрульної поліції.

Сергій Сулима detective-info.com.ua

"Попередній мій особистий висновок такий – в райвідділі Обухівської старої міліції перед атестацією створили підрозділ по назві дуже схожий на підрозділ нової патрульної поліції. І під приводом "патрульки не атестують" в ньому пересиділи період атестації ряд персонажів, включаючи С., який зараз підозрюється в згвалтуванні свідка", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки.

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