Згадайте Бандеру: генерал СБУ вказав на важливий момент агресії Кремля

Російські спецслужби мають дуже великий досвід використання різних отрут проти неугодних і не можна виключати застосування ними хімічної зброї на території України.

Про це ефірі ObozTV заявив екс-заступник глави СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.

"Нічого не можна виключати. Ми маємо справу з підступним ворогом, який використовує будь-які методи. Але ми можемо зробити висновок, що вони не повторюються. Якщо був використаний при ліквідації якийсь компонент, то вони його вдруге не використовують. Тобто намагаються "творчо" підійти до ситуації. На жаль, дійсно дуже багато речей, раптові смерті, незрозумілі інфаркти. В Англії нарахували близько 20 таких смертей, і вони могли бути зроблені такими методами", - вважає він.

При цьому він нагадав про вбивства КДБ своїх противників за допомогою отрут ще за часів СРСР.

"У нас є два чітких підтвердження, що ними були використані отрути: всім відома смерть Степана Бандери, коли була використана синильна кислота в якості зброї. Якби не здався Сташинський (агент КДБ СРСР, який здійснив вбивство лідерів українського націоналістичного руху Лева Ребета і Степана Бандери. - Ред.), то ніхто і не дізнався б про справжні причини смерті. І є такий же гучний скандал з болгарським дисидентом, коли був використаний укол парасолькою з отрутою. Теж на території Великобританії", - наголосив Ягун.

Крім того, екс-заступник голови СБУ зазначив багатющий досвід росіян у розробці такої зброї.

"Для розуміння, який тривалий у них є досвід: офіційно підтверджено, що лабораторія почала діяти з 1926 року в системі радянських спецслужб. Досвід використання таких отрут у них колосальний. Причому вони використовували і випробовували їх на своїх бранцях. Всі ці речі, які пов'язані з радянськими спецслужбами, мають такий неприємний шлейф в історії", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше військовий експерт Юрій Колесников заявив, що нервово-паралітичний газ "Новачок" може потрапити на територію України з Росії через "Л/ДНР".