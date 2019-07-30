"Викликають сліпоту": генерал розкрив правду про зелені промені на кораблях Росії

Зелене світло, яким кораблі Росії кілька ночей поспіль освітлювали катери морської охорони Держприкордонслужби України в Азовському морі, є забороненою лазерною зброєю, яка може викликати сліпоту.
Таку заяву зробив екс-заступник голови Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю "апостроф".
"Це схоже було на лазерні промені. Рожеві або червоні вони використовували на лінії зіткнення десь півроку тому. Це заборонена зброя, яка впливає на сітківку ока – вражає її аж до сліпоти", – пояснив він.
Кораблі РФ
sprotyv.info
За словами Романенка, такі промені були помічені вперше. "Якщо підтвердиться, що це лазер, то треба фіксувати такі факти і відправляти в міжнародні інстанції з боротьби із незаконними видами зброї", – підкреслив він.
Генерал зазначив, що Росія використовує будь-які способи тиснути на Україну. І згадані лазерні промені, швидше за все, були реакцією на затримання російського танкера в порту Ізмаїла.
Ігор Романенко
EADaily
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штабі ООС заявили, що вночі російські кораблі по кілька хвилин світять зеленими променями невідомого походження.
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