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"Викликають сліпоту": генерал розкрив правду про зелені промені на кораблях Росії

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Зелене світло, яким кораблі Росії кілька ночей поспіль освітлювали катери морської охорони Держприкордонслужби України в Азовському морі, є забороненою лазерною зброєю, яка може викликати сліпоту.

Таку заяву зробив екс-заступник голови Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю "апостроф".

"Це схоже було на лазерні промені. Рожеві або червоні вони використовували на лінії зіткнення десь півроку тому. Це заборонена зброя, яка впливає на сітківку ока – вражає її аж до сліпоти", – пояснив він.

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Кораблі РФ

Кораблі РФ

sprotyv.info

За словами Романенка, такі промені були помічені вперше. "Якщо підтвердиться, що це лазер, то треба фіксувати такі факти і відправляти в міжнародні інстанції з боротьби із незаконними видами зброї", – підкреслив він.

Генерал зазначив, що Росія використовує будь-які способи тиснути на Україну. І згадані лазерні промені, швидше за все, були реакцією на затримання російського танкера в порту Ізмаїла.

Ігор Романенко

Ігор Романенко

EADaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штабі ООС заявили, що вночі російські кораблі по кілька хвилин світять зеленими променями невідомого походження.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Азовське море
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Александров Сергей
Александров Сергей
Шайтан-свеча!!! Луч Диавола!!! Хох-лы, как и все животные, пугаются обычного электрического прожектора!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Там у вас все идиоты?
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Белый господин
Белый господин
Яковлев Валерий, очень многие. Это последствия йододефицита.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Российские пограничники обучались заклятию Авада Кедавра))).
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