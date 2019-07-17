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Викликала мобільне таксі: в Одесі по-звірячому зґвалтували дівчину

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В Одесі поліцейські затримали підозрюваних у зґвалтуванні 25-річної місцевої жительки.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, приблизно о 23:00 16 липня одеситка через мобільний додаток викликала таксі, щоб доїхати до центру міста. За викликом приїхав автомобіль, у салоні, крім водія, був ще один чоловік.

"У районі вулиці Лиманної невідомі завезли потерпілу в безлюдне місце, де, погрожуючи ножем та із застосуванням фізичного насильства, вступили із нею у статевий контакт. Після скоєного зловмисники залишили потерпілу в очеретах, а самі поїхали, прихопивши її сумку і мобільний телефон", — йдеться в повідомленні.

У поліцію потерпілій допоміг дістатися водій автомобіля, який проїжджав неподалік. Вже через декілька годин поліцейські вийшли на слід підозрюваних, ними виявилися рідні брати, 1995 і 1997 років народження.

Як з'ясувалося, чоловіки вже потрапляли в поле зору правоохоронців, коли в травні цього року скоїли розбійний напад на жительку Суворовського району.

Тоді суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Після внесення застави зловмисники повернулися додому.

Викликала мобільне таксі: в Одесі по-звірячому зґвалтували дівчину

"Цього разу чоловіків затримали за місцем проживання у Лиманському районі, коли ті мирно спали. В їхньому будинку й автомобілі був проведений невідкладний обшук і вилучені речові докази злочину", — повідомили в поліції.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області 15-річну дівчину зґвалтував місцевий житель. Вона намагалася втекти, але він наздогнав і почав погрожувати їй ножем.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Одеса
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Валевич Борис
Валевич Борис
теперь сами подмывайтесь скоты
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
кастрируют?
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
кандидаты в "боевиков Донбасса"может они мн17 сбили
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