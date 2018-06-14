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Викинув дитину: горе-водій на Львівщині розлютив мережу своїм вчинком

2.6тЧитати новину російською

На Львівщині водій маршрутки висадив дитину по дорозі через те, що він засумнівався в достовірності його проїзного документа.

Про цей інцидент на своїй сторінці в Facebook розповів батько хлопчика, військовий Андрій Квасниця.

Це сталося на маршруті 133 (Львів - Ковирі).

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Так, водій не повірив, що у хлопчика справжнє посвідчення члена багатодітної сім'ї. Незважаючи на те, що дитина просила довезти її до місця зустрічі з батьком, маршрутчик просто висадив її посеред дороги.

"Я вважаю, що таким водіям не можна працювати з людьми! Люди, будьте милосердними, чужих дітей не буває!" - написав батько в соцмережі.

Користувачів обурила таке поведінка водія. До того ж, знайшлися ті, хто також стикався з ним.

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"Цей водій справжній хам! Мільйон разів з ним їхала і завжди у нього якісь проблеми з пасажирами", "Тут нічого не допоможе, вже писали скаргу, його звільняли раптом на 2 дні, він просив вибачення разом з перевізником, а через деякий час знову чіпляється до дітей, він мою дитину за руку смикав і не пускав у маршрутку", - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні водій маршрутки не надав допомогу дівчині, яка втратила свідомість, а вивів її з салону і залишив на вулиці.

Місце
УкраїнаЛьвів
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