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Викинули тіло в лісі: трагедія з українським заробітчанином у Польщі отримала новий поворот

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Сім'я українського заробітчанина Василя Чорнея, тіло якого знайшли в Польщі посеред лісу, отримає фінансову допомогу в сумі близько 600 тис. злотих (майже 4 млн 200 тис. гривень).

Як пише "Радіо Свобода", рідних трагічно загиблого чоловіка відвідав почесний консул України в Познані Вітольд Горовський. Він приїхав у село Трійця, Снятинського району Івано-Франківської області, де проживають батьки українця, його дружина та троє дітей.

Горовський є ініціатором збору коштів у Польщі для сім'ї Чорнея. Вказується, що протягом 11 років, поки найменша дитина українського працівника не досягне повноліття, сім'я щомісячно отримуватиме 2 тис. злотих (14 тис. гривень).

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Василь Чорней

Василь Чорней

Радіо Свобода

Крім того, якщо діти будуть здобувати освіту, кожен із них буде отримувати по 1500 злотих (понад 10 тис. гривень) на місяць.

Також Горовський організував для сім'ї покійного юридичну допомогу.

Нагадаємо, чоловік, перебуваючи на роботі в Польщі, відчув себе погано і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, роботодавець вивезла його в ліс. Тіло загиблого знайшов лісник 13 червня, за 125 кілометрів від місця роботи українця.

У Чорнея залишилося троє неповнолітніх дітей: дівчатка 12 і 7 років, а також 9-річний син. Мама померлого має групу по інвалідності й щодня потребує ліків.

діти загиблого

діти загиблого

радіо Свобода

Про деталі страшної смерті українця в Польщі читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж відео, на якому знято, як польський роботодавець напав на заробітчан з України.

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Теми
Україна Польща Кримінал
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
Василь Чорней Ukrajinci v Polsku смерть заробітчани фотографии Польща
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