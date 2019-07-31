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Військовий вертоліт Росії впритул підійшов до кордону України: що відбувається

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Над прикордонним пунктом пропуску "Донецьк" (РФ) на кордоні з Україною в понеділок, 29 липня, помітили російський військовий вертоліт Мі-8.

Його політ близько 12:50 зафіксувала команда спостерігачів ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на звіт Спостережної місії в російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області.

Відомо, що Мі-8 наблизився до пункту пропуску з півночі та продовжив політ у південному напрямку в повітряному просторі Російської Федерації.

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Ілюстрація. Вертоліт Мі-8

Ілюстрація. Вертоліт Мі-8

Інтерфакс

Згідно зі звітом, протягом тижня зафіксовано 12844 перетини кордону на цих двох пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, на яких Росія дозволила перебування міжнародних спостерігачів (наразі чисельність місії – 21 особа).

Зокрема, кордон у ПП "Гуково" і "Донецьк" перетнули 945 вантажівок, включаючи 65 автоцистерн із пальним. Крім того, протягом тижня було чутно проходження 31 потяга через залізничні колії неподалік пунктів пропуску: 19 у РФ і 12 – в Україні.

Також повідомляється, що 24 липня з української сторони (ОРДО) прибув автомобіль ритуального сервісу з російськими номерними знаками і написом "Ритуальний кортеж Плутон", який проїхав у сторону РФ.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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Теми
Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза Новини Донецька і Донецької області
Місце
Росія
Теги
Україна кордон ОБСЄ воєнна техніка Новини Донбасу
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Обоз, это называется облет границы на предмет поиска контрабандистов.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А в чём инцидент? Вдоль границы с Украиной запрещено летать?
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