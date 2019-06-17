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Військові тікають зі ЗСУ: Хомчак розкрив тривожну проблему

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Глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав відносини у військових колективах однією з проблем ЗСУ.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Донбас.Реалії", коментуючи масові звільнення, які відбувалися в рядах української армії (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Проблема, яку я бачу – проблема взаємин у військових колективах. Ми збирали заступників командирів іх морально-психологічного забезпечення, тих, які повинні знати всі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я сьогодні розумію, що тут є якісь недоробки", – сказав військовий.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Гордон

"Коли у солдата є проблема, чи він бачить її, або порушення і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а дзвонить волонтерам або ще комусь ... Тому що щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" її вирішили... Я так розумію, що в колективі при цьому – нездорові взаємини", – додав Хомчак.

Хомчак наголосив, що зазначена проблема свідчить про байдуже ставлення начальників до підлеглих.

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За його словами, повальне звільнення командирів з їх посад не зможе ефективно виправити становище. Звільнення Хомчак називає крайнім методом, при цьому поки пропонує коригувати систему управління.

"Головне – не зламати правильну систему, яка працює, а підкоригувати її. Коригувати – не означає, що відразу всіх треба знімати. І якщо тепер хтось мене не зрозуміє і не змінить – на всіх рівнях – відносини, як вони повинні бути – тоді, звичайно, будуть кадрові рішення", – підсумував Хомчак.

Нагадаємо, що в 2014 році OBOZREVATEL публікував інтерв'ю з Русланом Хомчачок. Генерал-лейтенант розповів про Іловайський котел, вторгнення російських військ і поставлені Генштабом завдання.

21 травня 2019 року новий президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомчак зізнався, що росіяни пропонували українським воїнам, узятим у котел в Іловайську влітку 2014 року, здатися. Бійців обіцяли випустити, якщо ЗСУ залишать добровольчі батальйони в котлі.

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Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУЗбройні сили Українивидео
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Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
пора замполитов вводить!!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да фуле там делать в той недоармии? В Польше платят в 20 раз больше за мытьё унитазов , и говнатёра снайпер не убивает!
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Селосаров Сергей
Селосаров Сергей
Хомчак це зрадник ЗЕ виродка вони хочуть капітулювати і продати Україну Агресору !!! Потрібно зе виродків вигнати до ростова щоб вони більше не поверталися в Україну продажні шлюхі вони !!!
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Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
Селосаров Сергей, а ХТО агрессор-то??? Я что-то пропустил? Когда, Кто и Кому объявил войну? Га, овцеёб с Говерлы???
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