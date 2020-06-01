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1 червня • оновлено в 18:20
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Військові РФ залучали неповнолітніх до війни на Донбасі: Офіс генпрокурора відкрив провадження

1.1т
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Офісом Генпрокурора розпочато провадження за численними фактами залучення неповнолітніх до участі у збройному конфлікті на Донбасі.

Як сказано в повідомленні пресслужби, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про чергові факти порушення законів і звичаїв війни в ході збройного конфлікту на сході держави (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Встановлено, що ватажками незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, масово застосовується практика вербування та залучення неповнолітніх з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей до участі в бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань", – сказано в заяві.

Відзначається, що участь у військових діях забороняється ст.4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, який Росія, як і Україна з іншими країнами, ратифікувала.

Досудове розслідування проводитимуть Головні управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"В даний час вироками судів 29 неповнолітніх громадян України засуджені за участь у збройному конфлікті в складі незаконних збройних формувань", – додали в Офісі генпрокурора.

Ілюстрація

Ілюстрація

фото з соцмереж

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ розкрила правду про пропаганду і переслідуваннях в "Л/ДНР", розповівши, як Росія навчає місцевих журналістів брехати про Україну і Донбасі.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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