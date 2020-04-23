Військові Путіна атакували ЗСУ на Донбасі та нарвалися на відповідь: пролилася кров

Збройні формування Російської Федерації у середу, 22 квітня, вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, за що й поплатилися – за даними розвідки, наші підрозділи поранили двох найманців.

На щастя, втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це повідомляється у ранковому зведенні ООС на сторінці у Facebook.

Загалом же минулої доби противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Так, підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували сім обстрілів з боку окупаційних військ:

поблизу Мар’їнки, Богданівки та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру – 5 мін;

біля Лебединського – з гранатометів різних систем;

недалеко від Павлополя та Авдіївки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 22 квітня mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ із автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік населеного пункту Оріхове.

"Оперативно реагуючи на вогневу активність противника, Об’єднані сили вмілими та рішучими діями дали зрозуміти окупантам, що покарання за їхні вчинки буде невідворотнім", – йдеться у повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід". По позиціях у районі Новоселівки-2 й Авдіївки російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Воїни Об’єднаних сил на Донбасі потужно відповіли на провокативні обстріли з боку російських найманців 21 квітня, знищивши двох із них.

Журналісти проаналізували відео кремлівського пропагандиста Олександра Сладкова з обстрілами позицій ЗСУ на Донбасі та встановили, звідки вівся вогонь, а також по яких точках.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!