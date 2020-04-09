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9 квітня • оновлено в 17:20
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Війська Путіна вночі атакували ЗСУ та зазнали великих втрат

60.8т
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Уночі четверга, 9 квітня, російські окупаційні війська на Донбасі зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Красногорівки й Новомихайлівки, однак нарвалися на потужну відсіч.

За минулу добу збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український захисник отримав поранення. Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС на сторінці у Facebook.

За попередніми даними розвідки, відомо, що військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил відправили на лікування щонайменше п’ятьох російських найманців – усіх із пораненнями різного ступеня важкості.

"Втрати "орків" за 8 квітня склали 5 осіб, зокрема: "300" – 5 (1 – 4 ОМСБр (небойовий, в результаті необережного поводження зі зброєю), 3 – 7 ОМСБр 2 АК (бойові, в результаті обстрілу), 1 – 9 ОМСП 1 АК (бойовий, в результаті обстрілу)", – написав на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Загалом упродовж 8 квітня противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, які, згідно з Мінськими домовленостями, мають зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил:

  • поруч із Павлополем – з мінометів калібру 82 мм (20 мін);

  • в районі села Гнутове – вісім мін цього ж калібру;

  • неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів:

  • біля Новоолександрівки – 17 мін 120-го калібру;

  • поблизу Оріхового – з міномета калібру 82 мм;

  • двічі неподалік Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"Українські захисники, тримаючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися нашими підрозділами за допомогою наявних вогневих засобів", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 9 квітня втрат серед наших захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація ж у районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опівночі 8 квітня російські окупаційні війська на Донбасі з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ЗСУ біля села Павлопіль – із напрямку окупованого Набережного противник випустив 20 мін.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України терористи "ДНР"
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Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Наши адепты майдановского нацизма, воюя за "незалежность" со своими согражданами в Донбассе, всё более покрывают себя позором и опускают нашу Украину в тьму хаоса, анархии и нищеты.
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3
3
Марафет Коксов
Марафет Коксов
кожный дэнь ложат этих орков пачками, а они все прут. Вы там проверьте, может, у них, как у Змея Горыныча- одну голову отрубили, а три выросли. Тогда надо Ивана-дурака ( в смысле Тараса-дурака) вызывать. Хотя там все такие.
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4
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Про ПНВ лучше молчите, если ни разу не пользовались.
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