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Війська Путіна стягнули на Донбас "Гради" і танки: у чому справа

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На окупованій Луганщині були помічені десятки реактивних систем залпового вогню "Град", які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. "10 серпня БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні у н. п Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) 2 буксирувані гаубиці (2А65 "Мста -Б", 152 мм) у н. п. Вільхівка (40 км на схід від Донецька) і 22 РСЗВ (БМ-21) поблизу н. п. Кришталевий (кол. Красний Луч; 56 км на північний захід від Луганська)", – сказано в повідомленні.

Відмічається, що озброєння розмістили з порушенням ліній відведення, визначених Мінським домовленостями.

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"Гради"

"Гради"

"Известия"

Також на окупованому Донбасі зафіксовані десятки одиниць важкого озброєння, яке було "розміщене за лініями відводу, проте за межами виділених місць зберігання".

"10 серпня БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив "20 танків (невстановленого типу) на полігоні у н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", ще три танки (ймовірно Т-64) перебували біля Кришталевого. Крім того, 5 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 8 танків (невстановленого типу) було виявлено на полігоні у Міусинська", – йдеться у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні бойових дій на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала величезну кількість російських реактивних систем залпового вогню "Град" і танків.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Это в Украине шахтёры бастуют, а в ОРДЛО работа кипит - во сколько оружия нарыли ! И всё небось с боевыми расчётами, иначе откуда они берутся, не "братский" же народ поставляет ? Но алени опять забыли как опасно другим ямы рыть ... Что ж - тем хуже для них !
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба взбодрить б@ндер,шо бы не расслаблялись,твари свидомые
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Макарский Александр - бодрильщик, ты трусы хоть одел ?
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Так и написано в докладе "российских"? :)
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