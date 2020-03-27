Війська Путіна підозріло змінили тактику на Донбасі: в ОС озвучили деталі

Російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Ніхто з українських захисників за минулу добу, 26 березня, не загинув і не отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Ворог обстріляв наші позиції з заборонених мінського домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібру 120 і 82 мм по позиціях ООС поблизу Павлополя. В районі Талаківки та Авдіївки ворог застосував автоматичний станкової гранатомет і крупнокаліберний кулемет.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганська ворог застосував міномети калібру 82 мм, використавши 3 міни.

У відповідь на обстріли противника сили ООС дали жорстку відсіч.

З початку доби, 27 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Жоден український воїн не загинув і не був поранений під час бойових дій на Донбасі.

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