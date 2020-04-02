Війська Путіна напали на ЗСУ, розв'язавши кривавий бій: багато поранених

Троє українських військових ЗСУ отримали поранення в результаті 15 обстрілів окупаційних військ РФ на Донбасі за минулу добу, 1 квітня.

При цьому, за даними української розвідки, був ліквідований російський окупант і мінімум троє отримали поранення, йдеться у зведенні ООС на Facebook.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вперше за довгий час застосував артилерійські системи великих калібрів в поєднанні з мінометним вогнем.

Війна на Донбасі

Поблизу Новотошківського ворог випустив 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм і 122 мм і більше 170 мінометних мін 120-го калібру.

Неподалік Хутора Вільного і Новоалександровки противник застосував міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Поблизу Оріхового окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" терористи обстріляли з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя і районі Пісків.

Також вогонь по силам ООС відкривали в околицях Мар'їнки, Красногоровки, Миколаївки та Новомихайлівки.

З початку доби, 2 квітня, російські окупаційні війська обстрілів не проводили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня російські окупаційні війська 14 раз обстріляли позиції ООС на Донбасі. Під обстрілом загинув військовий ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

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