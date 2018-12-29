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''Війну було б давно закінчено'': в Радфеді висловилися про підготовку хіматаки на Донбасі

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Глава міжнародного комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачев обізвав "безглуздою" інформацію української розвідки про підготовку хімічної атаки на окупованому Донбасі.

Він сказав в коментарі РІА "Новости", що такі звинувачення на адресу РФ нібито з'явилися через наближення виборів в Україні.

"Чим ближче до виборів – тим неправдоподібніше і безглуздіше стають звинувачення Києва на адресу Росії. Війна на Сході давно могла б бути припинена, якщо б українська влада цього захотіла і реалізувала свою частину зобов'язань по Мінським угодами", – сказав Косачев.

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Він звинуватив українську владу в тому, що їй нібито потрібна війна на Донбасі, щоб не виглядати "повними банкрутами".

Костянтин Косачев

Костянтин Косачев

Асоціація випускників МДІМВ / facebook

"Тому, як і в Сирії, буде ще багато провокацій і стільки ж спроб виставити в якості винуватця Росію і місцеве населення Донбасу", – вибухнув погрозами Косачев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що спецслужби РФ готують хіматаку на Донбасі проти місцевого населення, чому свідчать ряд ознак.

Дані розвідки з'явилися після того, як терористи неодноразово поширювали фейк про те, що подібною підготовкою займаються ЗСУ.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Анатольевич Чернов, вафля вытекшая из жопы старой мокшанки, твоя вонь на обозе силнее тех сто чертей.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Немытый рагуль-щеневмерлик и есть химоружие, воняет как сто чертей.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Анатольевич Чернов, вытри вафли чеченские
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минин евген
минин евген
Анатольевич Чернов, росися немытая, идиот, ты хоть рюцких поэтов читал? в педерации хоть одно образованное дивотное существует?!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Козлорылое быдло потравило сирийцев, потравит и вату, скоты они и в Африке скоты
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