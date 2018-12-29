''Війну було б давно закінчено'': в Радфеді висловилися про підготовку хіматаки на Донбасі

Глава міжнародного комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачев обізвав "безглуздою" інформацію української розвідки про підготовку хімічної атаки на окупованому Донбасі.

Він сказав в коментарі РІА "Новости", що такі звинувачення на адресу РФ нібито з'явилися через наближення виборів в Україні.

"Чим ближче до виборів – тим неправдоподібніше і безглуздіше стають звинувачення Києва на адресу Росії. Війна на Сході давно могла б бути припинена, якщо б українська влада цього захотіла і реалізувала свою частину зобов'язань по Мінським угодами", – сказав Косачев.

Він звинуватив українську владу в тому, що їй нібито потрібна війна на Донбасі, щоб не виглядати "повними банкрутами".

Костянтин Косачев Асоціація випускників МДІМВ / facebook

"Тому, як і в Сирії, буде ще багато провокацій і стільки ж спроб виставити в якості винуватця Росію і місцеве населення Донбасу", – вибухнув погрозами Косачев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що спецслужби РФ готують хіматаку на Донбасі проти місцевого населення, чому свідчать ряд ознак.

Дані розвідки з'явилися після того, як терористи неодноразово поширювали фейк про те, що подібною підготовкою займаються ЗСУ.

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