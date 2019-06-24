Війна за незалежність: ЗСУ помстилися підлим терористам на Донбасі

У неділю, 24 червня, окупанти 34 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, 8 разів застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю і поранивши трьох воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь зі зброї, яка не потрапляє під заборону. За даними розвідки, 23 червня двоє окупантів були знищені і ще двоє – поранені.

"Л/ДНР" вели вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ЗСУ "Прямі"

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Павлополя – з міномета калібру 120 мм;

чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем;

п'ять разів на околиці Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Пісок – із автоматичних гранатометів;

неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета;

двічі на околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

двічі район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;

поруч із Опитним – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:

район населеного пункту Шуми – із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

на околиці Южного – з автоматичних гранатометів;

поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

п'ять разів на околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Майорськ – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поряд зі Щастям – з автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту Світлодарськ – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Луганська – з гранатометів різних систем;

тричі на околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

mediarnbo.org

Від початку 24 червня терористи обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного та Авдіївки.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умов припинення вогню", – підкреслили в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі – українські захисники продовжують закріплюватися на відвойованих у терористів позиціях.

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