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Війна за незалежність: ЗСУ помстилися підлим терористам на Донбасі

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У неділю, 24 червня, окупанти 34 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, 8 разів застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю і поранивши трьох воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь зі зброї, яка не потрапляє під заборону. За даними розвідки, 23 червня двоє окупантів були знищені і ще двоє – поранені.

"Л/ДНР" вели вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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ЗСУ

ЗСУ

"Прямі"

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу Павлополя – з міномета калібру 120 мм;

  • чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем;

  • п'ять разів на околиці Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Пісок – із автоматичних гранатометів;

  • неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета;

  • двічі на околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • двічі район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;

  • поруч із Опитним – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:

  • район населеного пункту Шуми – із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • на околиці Южного – з автоматичних гранатометів;

  • поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • п'ять разів на околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Майорськ – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поряд зі Щастям – з автоматичних гранатометів;

  • в районі населеного пункту Світлодарськ – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Луганська – з гранатометів різних систем;

  • тричі на околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна за незалежність: ЗСУ помстилися підлим терористам на Донбасі

mediarnbo.org

Від початку 24 червня терористи обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного та Авдіївки.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умов припинення вогню", – підкреслили в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі – українські захисники продовжують закріплюватися на відвойованих у терористів позиціях.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
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ООСЗСУДонбасНовини Донбасу
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Golan Sim
Golan Sim
За прошедшие выходные в госпитали Днепра вновь поступили крупные партии сильно повреждённых карателей. "Хирургические отходы" снова удобряют городское кладбище.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Украинские полицаи ведут усиленный поиск двух боевиков «Айдара»*, дезертировавших с передовых позиций в Донбассе. Об этом сегодня журналистам сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «20 июня четверо военнослужащих 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* самовольно оставили позиции на первой линии обороны, двое из которых были с оружием АК № 6745890, АК № 1134894», — рассказал он.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные..а вы сами верите в это фуфло?
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