Війна за незалежність України: штаб ООС повідомив гарні новини з Донбасу

Терористи "Л/ДНР" у понеділок, 30 вересня, вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Протягом дня втрат серед українських захисників не було, інформує пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Як уточнюється в зведенні, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Replyua.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї;

неподалік Опитного з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки з напрямку Сигнального – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

у районі Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Шумів з напрямку "Шахта 6-7" – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета.

неподалік Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета.

Як писав OBOZREVATEL, 29 вересня терористи на Донбасі 26 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Раніше в мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".

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