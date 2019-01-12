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Війна за незалежність: штаб ООС повідомив гарні новини з Донбасу

2.3тЧитати матеріал російською

Протягом суботи, 12 січня, російські окупаційні війська на Донбасі два рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, порушуючи режим припинення вогню.

При цьому за минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав, повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як відзначили в штабі, противник відкривав вогонь із БМП-1 по позиціях українських захисників в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів у районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку.

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Війна за незалежність: штаб ООС повідомив гарні новини з Донбасу

mil.gov.ua

"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", — підкреслили в зведенні.

Прес-служба підсумувала, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Podrobnosti.ua

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня на Донбасі ЗСУ знищили одного окупанта і поранили двох.

11 січня терористи сім раз порушили режим припинення вогню, змінивши тактику. Двоє українських військових отримали поранення.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСЗбройні сили України
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