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Війна за незалежність: "Л/ДНР" пішли на криваві провокації на Донбасі

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На Донбасі 19 червня озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

У результаті один український захисник загинув, один отримав поранення і ще один – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям: одного окупанта знищили і один був поранений, повідомляє прес-центр ООС.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • район населеного пункту Новотроїцьке – із гранатометів різних систем;

  • двічі Лебединське – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; Мар'їнку – зі стрілецької зброї;

  • двічі Піски – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • чотири рази околиці Водяного – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • Павлопіль – із автоматичних гранатометів;

  • двічі Богданівку – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • околицю Гнутового – із ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:

  • район населеного пункту Новозванівка – із автоматичного гранатомета;

  • біля Луганського – із автоматичних гранатометів;

  • Зайцеве – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • Попасну – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі Кримське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • Світлодарськ – із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • двічі район населеного пункту Новотошківське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Південного – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Війна за незалежність: "Л/ДНР" пішли на криваві провокації

З початку цієї доби, 20 червня, ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи зробили один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Павлопіль – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: околиця Луганська – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. За нинішню добу один український військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сили ООС понесли нову бойову втрату. 19 червня в результаті множинних осколкових поранень, отриманих під час ворожого обстрілу, загинув навідник відділення морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Еще один сдох...приятность..так держать
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Сидоров Андрей, ну да, ещё один "ополченец" на приём к захарке з киви прибыл
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