Війна з Росією: в ООН нажахали статистикою смертей на Донбасі

На Донбасі за 2018 рік загинули 55 і отримали поранення 224 людини серед цивільного населення.

Звіт про жертви склала Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це в два рази менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення в 2017 році і найменший річний показник за весь період конфлікту", – йдеться в доповіді.

Відзначається, що за звітний період, який охоплює час з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року, було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі періоди. Зокрема, загинули двоє, а ще 11 чоловіків і 3 жінки були поранені.

Війна на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ООН назвала війну на Донбасі одним з найбільш кровопролитних конфліктів в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

Також з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч осіб.

Раніше був опублікований список бійців Збройних сил, які загинули під час бойових дій на Донбасі в 2018 році.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram