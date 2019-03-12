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Війна з Росією: в ООН нажахали статистикою смертей на Донбасі

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На Донбасі за 2018 рік загинули 55 і отримали поранення 224 людини серед цивільного населення.

Звіт про жертви склала Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це в два рази менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення в 2017 році і найменший річний показник за весь період конфлікту", – йдеться в доповіді.

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Відзначається, що за звітний період, який охоплює час з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року, було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі періоди. Зокрема, загинули двоє, а ще 11 чоловіків і 3 жінки були поранені.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
ООНвійна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Рузьке падаль ответит за все злодеяния, причём с торицей.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЙ КАГАЛ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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