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26 січня • оновлено в 22:26
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"Війна триває!" Зеленський зробив заяву про жахливу трагедію на Донбасі

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю двох бійців ЗСУ на Донбасі 26 січня.

"Сьогодні на Донбасі загинули два наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити", – написав президент.

Зеленський повідомив, що з початку січня на Донбасі загинули вже 11 українських військових.

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"Поділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам'ять", – додав він.

Зеленський: з початку 2020 року на Донбасі загинули 11 бійців

Зеленський: з початку 2020 року на Донбасі загинули 11 бійців

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
Разумеется, нашим упоротым адептам майдана крайне необходимо сорвать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБСТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грешные убиенных Твоих, смилуйся
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