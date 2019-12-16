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16 грудня • оновлено в 07:55
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Війна на Донбасі: російські війська завдали відчутного удару по ЗСУ

1.9т
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За минулу добу російські окупаційні війська сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під обстрілом ворога були поранені двоє військових ЗСУ.

Противник застосовував гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє пресцентр ООС.

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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили один обстріл:

  • поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів:

  • неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;

  • в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;

  • неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів;

поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

mediarnbo.org

Як повідомлявмOBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
О опять российские войска...что то ОБСОС путается в показаниях!!!
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К Денис
К Денис
Да то свинину заготавливают... На январские шашлычки
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