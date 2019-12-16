Війна на Донбасі: російські війська завдали відчутного удару по ЗСУ

За минулу добу російські окупаційні війська сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під обстрілом ворога були поранені двоє військових ЗСУ.
Противник застосовував гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє пресцентр ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили один обстріл:
поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів:
неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;
в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів;
поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
ООС на Донбасі
mediarnbo.org
Як повідомлявмOBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.
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