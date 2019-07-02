Війна на Донбасі: Гай сказав, що стоїть за вбивством медиків ЗСУ

Росія і її найманці намагаються загострити ситуацію на Донбасі напередодні виборів до Верховної Ради України.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив учасник війни на Донбасі і волонтер Мирослав Гай, коментуючи обстріли санітарних автомобілів у зоні Операції Об'єднаних сил. На його думку, ці обстріли – цілеспрямована акція окупантів.

"У нас іде війна і вони стріляють. Хочу додати, що за ці два дні була обстріляна машина не тільки з нашими медиками, ще була обстріляна машина поліції, були обстріли цивільних об'єктів в Авдіївці. В цілому по лінії розмежування відбувалися обстріли з великокаліберної артилерії, пересувалися снайпери. Це відбувається перманентно щодня, просто зараз ми звернули увагу після заяв президента Зеленського про те, що буде досягнуто припинення вогню", – зазначив Гай.

"Найімовірніше, це цілеспрямована акція. "Хаммер" медиків був дуже добре маркований – не переплутати, що це машина не медиків. Але хочу сказати, що на війні – що в Сирії, що в Чечні, що в Україні – російська сторона, найманці і кадрові військові, особливою толерантністю ні до медиків, ні до цивільних не відзначаються", – заявив він.

За словами ветерана, окупанти останнім часом посилили обстріли, які можна назвати військовими злочинами: "Вони стріляють по цивільних об'єктах, у вівторок в Авдіївці були "прильоти" в приватний сектор, слава богу, ніхто не загинув. Це система".

Гай зазначив, що такими діями окупанти провокують гуманітарну катастрофу в Україні та намагаються вплинути на політичні рішення українського керівництва.

"Президент Зеленський і його команда обіцяли, що вони швидко знайдуть, як принести мир на Донбас і зупинити війну. Російська сторона шантажує Україну, по-перше, полоненими, по-друге – можливістю розширити свою агресію і посилити обстріли місцевих жителів. Перед виборами Зеленський хотів би, щоб його рейтинги не падали, і тому він погодиться на будь-яку пропозицію РФ, щоб хоч якось зупинити вогонь. Це цілеспрямовано, вони це знають", – додав він.

inforesist.org Машина загиблих медиків на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 липня під Маріуполем терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуювали пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

2 липня в Мар'їнському районі Донецької області терористи знову обстріляли автомобіль медиків-волонтерів. У результаті двоє людей отримали поранення.

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