"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали фото загиблого на Донбасі росіянина

У мережі показали фото чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював на Донбасі проти України.
Знімки опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці в Facebook. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав він про бойовика.
Відомо, що Олег Бочаров (позивний "Косміч") загинув 8 листопада. Він був родом із Ростовської області Росії.
"Все буде Україна і перемога за нами", – додав український військовослужбовець.
Ілюстрація. Терористи "ДНР"
Фокус
Олег Бочаров (позивний "Космічні")
facebook.com/ukrop.bc
Олег Бочаров (позивний "Космічні")
facebook.com/ukrop.bc
Як писав OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ. ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій.
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