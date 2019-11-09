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9 листопада • оновлено в 23:44
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/ Розслідування

"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали фото загиблого на Донбасі росіянина

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У мережі показали фото чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював на Донбасі проти України.

Знімки опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці в Facebook. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав він про бойовика.

Відомо, що Олег Бочаров (позивний "Косміч") загинув 8 листопада. Він був родом із Ростовської області Росії.

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Ілюстрація. Терористи "ДНР"

Ілюстрація. Терористи "ДНР"

Фокус

Олег Бочаров (позивний "Космічні")

Олег Бочаров (позивний "Космічні")

facebook.com/ukrop.bc

Олег Бочаров (позивний "Космічні")

Олег Бочаров (позивний "Космічні")

facebook.com/ukrop.bc

Як писав OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ. ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
фотографии терористи "ДНР" Новини Донбасу
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Waix Alex
Waix Alex
Колорады дохнут, иуды! Слава Украине? Украина понад бусе!!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На трёх зажмуренных ВСУшных селюков - один погибший ополченец...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В школе ростовской области кaцaпcтaнa появится класс, украшенный рогами этого козла. Если, конечно, лугандоны вовремя эти рога засушили.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Levitsky Valery, если исходить из таких высеров, то в некоторых школах Украины уже должны быть рощи из рогов хероев
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