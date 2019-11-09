"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали фото загиблого на Донбасі росіянина

У мережі показали фото чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював на Донбасі проти України.

Знімки опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці в Facebook. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав він про бойовика.

Відомо, що Олег Бочаров (позивний "Косміч") загинув 8 листопада. Він був родом із Ростовської області Росії.

"Все буде Україна і перемога за нами", – додав український військовослужбовець.

Ілюстрація. Терористи "ДНР" Фокус

Олег Бочаров (позивний "Космічні") facebook.com/ukrop.bc

Олег Бочаров (позивний "Космічні") facebook.com/ukrop.bc

Як писав OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ. ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій.

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