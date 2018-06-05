"Війна на аутсорсі": журналіст розповів про стратегію Росії на Донбасі

Головною відмінністю між анексією Криму та окупацією частини Донбасу Росією є те, що в першому випадку агресор реалізував повноцінну армійську спецоперацію, а в другому підключив до досягнення мети не кадрових військових, а організаторів загарбницького сценарію ззовні.
Пішовши таким шляхом, Росія спробувала уникнути прямої відповідальності за злочин і знизила свої ризики та вирати, пише журналіст Павло Казарін в статті на "Крим. Реалії".
"Донбас був класичною історією про війну на аутсорсі. Якою займалися геть різні білякремлівські підрядники. Саме вони продавали Кремлю свої стратегії з дестабілізації регіону. Якщо один підрядник зазнавав поразки - його змінював інший. Війна на аутсорсі - улюблений голлівудський сценарій. В рамках якого всю брудну роботу роблять не кадрові, а афілійовані. Менше ризиків. Менше витрат. Дарує формальну непричетність", - пояснив він.
У такому сценарії, уточнив журналіст, офіційний силовий блок здійснює лише функцію забезпечення для своїх найманців, мінімізуючи власну участь у повноцінних бойових зіткненнях. Саме така поведінка ворога, на думку Казаріна, і є найбільш характерною для гібридної війни.
"Гібридна війна - гібридні завдання. Якщо кадрова армія виконує накази, то мотиви "гравців на аутсорсы" можуть бути найрізноманітнішими. Хтось за допомогою війни бореться за ресурси. Хтось - за близькість до першої особи. Хтось зводить старі рахунки. На відміну від армії, вони вирішують не тільки загальну задачу, а й безліч приватних. І саме це потрібно враховувати, коли ми говоримо про російські спецоперації в Україні", - підсумував Казарін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше полковник запасу Олег Жданов, коментуючи ескалацію боїв на Донбасі, заявив, що зараз президент Росії Володимир Путін змінив тактику гібридної війни проти України.
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