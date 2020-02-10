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11 лютого • оновлено в 03:36
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"Війна" між злодіями і поліцією: з'явилися нові деталі про перестрілку в Мукачевому

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Перестрілка в Мукачевому на Закарпатті могла стати частиною протистояння "смотрящих" від "злодіїв у законі" і поліції.

Нові подробиці і версії того, що відбувається на Закарпатті, оприлюднила "Страна" з посиланням на власні джерела (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, поліція затримала двох водіїв Mercedes і Toyota, які чинили активний опір. Це 41-річний житель Мукачевого Євген Дребітко, нібито "смотрящий від злодіїв у законі" на прізвисько Бєлий, і 40-річний житель міста Калинівка Вінницької області Ігор Смоляр.

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Нацполіція

Під час затримання у пасажирів і водіїв двох авто – дев'яти осіб, було вилучено зброю – автомат "Зброяр" калібру 223 REM із 10 патронами, пістолет "Форт" 12Р із магазином, в якому було 11 патронів, пістолет АБС калібру 4,5 мм.

З Дребітком "наводити порядок" у Мукачеве їхали ще кілька осіб. Серед них був уродженець Дагестану Зелінхан Гасаєв, який внесений у базу "Миротворця" і житель Волинської області Богдан Висоцький, який числиться засновником ГО "Українське товариство допомоги добровольцям АТО".

Видання наводить 2 версії можливого протистояння в регіоні. За однією з них, це боротьба між давніми ворогами – колишніми нардепами Віктором Балогою (з ним нібито пов'язаний Дребітко) і Михайлом Ланьо, людиною якого вважається Пашкуляк. Гострий конфлікт між ними нібито тривав ще з 2015 року, проте причиною стали інші події.

А саме – протистояння "смотрящих злодіїв у законі" і поліцейських у боротьбі за контроль над наркотрафіком, вирубкою лісу і контрабандою сигарет в ЄС.

"Бєлий був поставлений наглядачем злодієм Неділею. Неділя зараз намагаються закошмарити МВС, поліція віджимають злодіїв у законі від потоків контрабанди. Звичайно, Неділя – злодій Андрій Недзельський, незадоволений. Він давно співрацює з місцевими злочинними кланами Закарпаття, в тій же упряжціобласна та міська влада Закарпаття. Тобто, наявний конфлікт між місцевими елітами і столичною владою за жирний шматок прибутку. Це мільйони доларів на контрабанді, за які вб'ють кого завгодно. Бєлий – Дребітко, їхав у Мукачево з групою торпед – бойовиків, наводити порядок після того, як не вдалося усунути Пашкуляка. Це війна між корумпованими поліцейськими і місцевими бандитами", – розповіло джерело в СБУ.

Також свою версію подій розповіла дружина Дребітка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Стрілянина в Мукачево
Місце
Україна
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Червоний Данило
Червоний Данило
пора начать садить всех вoрoв в Украине на пoжизнeнно! нужно уходить от coвкoвой идеологии вopов в зaконе! как в Грузии. они начались им давать космические сроки и вся вopы попросту сбежали из Грузии. потом что их там начали ипать по всем направлениям! лучше пусть все эти вopы и т п. клoyны вaлят на россию! там территория огромная, есть кого дoить и кого кpышeвать! россия это быдлo на колeнях..ими можно хорошо управлять! им нужны такие вopы-хозяины-барины!
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