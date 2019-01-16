Вигнану з РФ скандальну українську журналістку заарештували

Скандальну львівську журналістку з проросійською позицією Олену Бойко, яку 16 січня видворили з РФ, заарештував суд міста Харків.

Про це, посилаючись на адвоката жінки Галину Перфільєву, повідомляє ТАСС. Відомо, що Бойко буде відправлена в СІЗО Львова.

"Коли ми з нею говорили востаннє, її везли в суд Харкова для обрання запобіжного заходу... Наразі суд заарештував її, після чого моя довірена буде відправлена в СІЗО Львова", — пояснила правозахисниця.

За словами Перфільєвої, слідчі вивчають справу за ч. 1 ст. 110 КК України (заклики до порушення територіальної цілісності країни).

Перфільєва також повідомила про плани оскаржити депортацію її клієнтки з Росії.

"Її видворили у середу на підставі постанови про примусове видворення та постанови про виконавче провадження. Обидва документи датовані 15 січня та на обох стоїть позначка про те, що вони можуть бути оскаржені в десятиденний термін. Таким чином, на цей момент вони не набрали законної чинності, і видворення моєї клієнтки було незаконним", — сказала адвокат.

Відзначимо, сама журналістка в коментарі головного редактора журналу Polit Russia Руслану Осташко раніше повідомляла, що через кримінальну справу, заведену проти неї, її навряд чи відпустять навіть під заставу. Вона не уточнила, про яке саме правопорушення йдеться.

"Це дуже страшні статті. Це державний злочин. За ними тільки утримання під вартою. Але рішення суду поки немає", — говорила тоді скандальна журналістка, зазначивши, що готова скористатися допомогою українських адвокатів.

Олена Бойко Соцмережі

Нагадаємо, Бойко неодноразово висловлювала проросійську позицію. Так, в ефірі росТБ вона назвала Україну "злоякісною пухлиною".

У серпні 2018 року вона неадекватно відреагувала на намір розірвати договір про дружбу з Росією.

Як писав OBOZREVATEL:

11 грудня повідомлялося, що Олена Бойко зникла в Росії. Її дочка розповіла, що 10 грудня до них додому прийшов дільничний і повів її до відділку, після чого зв'язок із жінкою перервався.

12 грудня стало відомо, що вона перебуває в міграційному центрі в Москві.

16 грудня Бойко посадили в потяг і видворили до України.

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