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"Віджали" храм: у Криму суд вилучив будівлю української церкви

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Арбітражний суд окупованого Росією Криму вилучив у Православної церкви України будівля храму в центрі Сімферополя.

У української церкви відібрали храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира, розташуваний на перехресті вулиць Козлова та Севастопольської в колишній будівлі військово-політичного училища, пише видання Fresh news.

За інформацією журналіста, УПЦ орендувала його ще з 2002 року, проте зараз "влада" Криму вимагає від організації, яка стала окремою церквою, російську реєстрацію. Тільки тоді, за словами автора, може бути продовжена оренда.

У Криму суд вилучив в українській церкві будівлю

У Криму суд вилучив в українській церкві будівлю

Аtr.ua

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Як відзначили в ЗМІ, зараз будівля вилучається на користь Мінмайна, недавно було розпочато ремонт фасаду храму. Його площа становить 1016 квадратних метрів. Також невідомо, чи буде рішення суду оскаржуватися.

Як писав OBOZREVATEL, в 2016 році представники підконтрольного Росії "Фонду майна Криму" намагалися опечатати перший поверх кафедрального собору Святих рівноапостольних Володимира і Ольги УПЦ КП в Сімферополі. Потім на початку 2019 року російські "влади" в включеному Криму зажадали від представників Православної церкви України "звільнити приміщення" собору.

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Місце
УкраїнаСімферополь
Тег
ПЦУ
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