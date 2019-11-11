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11 листопада • оновлено в 15:41
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/ Розслідування

Відведення військ в Петрівському: в ОС заявили про завершення операції

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В районі Петрівського і Богданівки Донецької області 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил і засобів з боку терррорістов і ЗСУ.

Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил, передає hromadske.

"На ділянці розведення №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське 11 листопада о 12:00 завершилася третя доба від початку розведення - сили і засоби розведені", - відзначили в штабі.

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Спостерігачі ОБСЄ фіксують відведення озброєнь

Спостерігачі ОБСЄ фіксують відведення озброєнь

Telegram/Inside Donetsk

"Із завтрашнього дня (12 листопада. - Ред.) планується початок наступної фази - розмінування ділянки за допомогою Державної служби з надзвичайних ситуацій. За графіком розмінування територій повинно завершитися за тиждень", - додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Етап розведення військ і засобів стартував 9 листопада в районі населеного пункту Петрівське. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.

  • Українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності. Пізніше сторони випустили зелені ракети.

  • ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього представники "ДНР" покинули Петрівське.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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