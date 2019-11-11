Відведення військ в Петрівському: в ОС заявили про завершення операції

В районі Петрівського і Богданівки Донецької області 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил і засобів з боку терррорістов і ЗСУ.
Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил, передає hromadske.
"На ділянці розведення №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське 11 листопада о 12:00 завершилася третя доба від початку розведення - сили і засоби розведені", - відзначили в штабі.
Спостерігачі ОБСЄ фіксують відведення озброєнь
Telegram/Inside Donetsk
"Із завтрашнього дня (12 листопада. - Ред.) планується початок наступної фази - розмінування ділянки за допомогою Державної служби з надзвичайних ситуацій. За графіком розмінування територій повинно завершитися за тиждень", - додали в штабі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Етап розведення військ і засобів стартував 9 листопада в районі населеного пункту Петрівське. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.
Українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності. Пізніше сторони випустили зелені ракети.
ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього представники "ДНР" покинули Петрівське.
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