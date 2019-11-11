Відведення військ в Петрівському: в ОС заявили про завершення операції

В районі Петрівського і Богданівки Донецької області 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил і засобів з боку терррорістов і ЗСУ.

Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил, передає hromadske.

"На ділянці розведення №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське 11 листопада о 12:00 завершилася третя доба від початку розведення - сили і засоби розведені", - відзначили в штабі.

Спостерігачі ОБСЄ фіксують відведення озброєнь Telegram/Inside Donetsk

"Із завтрашнього дня (12 листопада. - Ред.) планується початок наступної фази - розмінування ділянки за допомогою Державної служби з надзвичайних ситуацій. За графіком розмінування територій повинно завершитися за тиждень", - додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Етап розведення військ і засобів стартував 9 листопада в районі населеного пункту Петрівське. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.

Українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності. Пізніше сторони випустили зелені ракети.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього представники "ДНР" покинули Петрівське.

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