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19 вересня • оновлено в 12:43
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Відведення військ на Донбасі: ветеран АТО розповів, що відбувається

5.7т Читати матеріал російською

Україна не відводить війська на Донбасі, а лише готує тактичні плани, які передбачають можливість такого розвитку подій.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи заяву командувача ООС Володимира Кравченка про підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж всієї лінії розмежування.

"Зараз підняли бучу, що відбудеться розведення військ. Але це вирвані з контексту фрази командувача. За фактом, все дуже просто. Є наказ підготувати плани до такого можливого розведення. Адже якщо будуть досягнуті якісь домовленості, і ми побачимо, що російська сторона відводить війська, то згідно з Мінськими домовленостями ми теж повинні відводити війська. І робити це синхронно", – роз'яснив ситуацію Гай.

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Так, за його словами, Україна просто має заздалегідь продумати чіткі та конкретні плани – куди відводити війська, у який спосіб це відбуватиметься, в якому порядку.

"У нас там більше 30 тисяч осіб. Це велика кількість народу. Тому потрібно такі плани підготувати", – уточнив волонтер.

Зараз, за інформацією Гая, немає жодних індикаторів відведення військ із боку Росії.

"Крім того, в двох місцях вони зробили вигляд, ніби відходять, а за фактом просто почали в інших місцях інтенсивніше окопуватися, будувати укріплення і закріплюватися", – звернув він увагу.

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Ветеран АТО ще раз наголосив, що відведення українських військ не буде, поки дзеркальних кроків не зробить РФ.

Він додав, що факт відведення російського озброєння мають підтвердити "всі розвідки, які існують на Донбасі: як наші, так і іноземні".

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На питання, чи можуть ЗСУ першими відвести свої сили, Гай відповів:

"Я не виключаю, що можуть бути якісь політичні домовленості. Але якщо така ситуація трапиться, це можна прирівняти до державної зради".

На його думку, реакція українських військових на фронті на такий наказ буде "непередбачуваною".

"Навіть не хочу про таке розмірковувати. Це будуть непередбачувані результати для всього суспільства", – підсумував колишній боєць.

Поки немає ознак, що Росія відводить свої війська на Донбасі

Поки немає ознак, що Росія відводить свої війська на Донбасі

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Як писав OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Мирослав Гай Володимир Кравченко
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу ООС Збройні сили України
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Он добавил, что факт отведения российского вооружения должны подтвердить "все разведки, которые существуют на Донбассе: и наши, и иностранные"." _______________________________________________________________________ Проблема однако. Разведки могут подтвердить лишь факт отведения того, что существует. А так как факт наличия там российских войск до сих пор не подтвердила ни одна разведка, то значит, никакого отведения даже не планируется.
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,кто эту носатую гнилушку в ветераны записал?
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70rus xxx
70rus xxx
....."пока зеркальных шагов не предпримет РФ.)))Так,может,сперва российским войскам зайти?И другое.Зеркально означает,что сперва ВСУ надо эти шаги предпринять.
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