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30 жовтня • оновлено в 16:04
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Відведення військ на Донбасі: у МВС прояснили ситуацію в Золотому

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У селищі Золоте на Донбасі на зміну бійцям Збройних сил України прийшли посилені патрулі поліції і Нацгвардії, сформовані з ветеранів АТО.

Про це розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи відведення військ у Золотому. За його словами, 30 жовтня ситуація там абсолютно спокійна і повністю контролюється правоохоронними органами.

За словами Шкіряка, вранці 30 жовтня обстрілів у районі розведення сил не було зафіксовано. На місці подій координує діяльність підрозділів МВС заступник глави Національної поліції Вадим Троян.

"Сьогодні весь тягар, який буде після розведення сил України на 1 км, буде лягати саме на підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Національна поліція, Національна гвардія і Прикордонна служба цілком готові до всіх викликів", – зазначив він.

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"Сьогодні там працюють посилені патрулі Національної поліції і Нацгвардії, які сформовані з найбільш професійних і підготовлених співробітників, які пройшли горнило війни, мають військовий досвід в АТО і ООС у добровольчих батальйонах і Збройних силах України. Це фахівці з контртерористичної і контрдиверсійної діяльності", – підкреслив радник глави МВС.

На питання, чи можливий конфлікт у правоохоронців у Золотому з добровольцями, які беруть участь в акції "Ні капітуляції", Шкіряк відповів: "Серед правоохоронців також багато добровольців... Відбувається абсолютно нормальний здоровий діалог... Зараз жодних конфліктів не виникає. Як волонтери, як громадські діячі, вони мають право там перебувати. Вони громадяни України".

Відведення військ на Донбасі: що відбувається в Золотому

facebook.com/pressjfo.news

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Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ЛНР Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України Національна гвардія
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филипп филипыч
филипп филипыч
По словам Шкиряка, утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано - тут упоротые благим матом орали что после отведения будет захват территорий. хде обещанный захват?))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Прости господи..кстати это..этот крендель в Индию проститутку катал на поломанном Ил 76?.
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