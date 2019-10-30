Відведення військ на Донбасі: у МВС прояснили ситуацію в Золотому

У селищі Золоте на Донбасі на зміну бійцям Збройних сил України прийшли посилені патрулі поліції і Нацгвардії, сформовані з ветеранів АТО.
Про це розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи відведення військ у Золотому. За його словами, 30 жовтня ситуація там абсолютно спокійна і повністю контролюється правоохоронними органами.
За словами Шкіряка, вранці 30 жовтня обстрілів у районі розведення сил не було зафіксовано. На місці подій координує діяльність підрозділів МВС заступник глави Національної поліції Вадим Троян.
"Сьогодні весь тягар, який буде після розведення сил України на 1 км, буде лягати саме на підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Національна поліція, Національна гвардія і Прикордонна служба цілком готові до всіх викликів", – зазначив він.
"Сьогодні там працюють посилені патрулі Національної поліції і Нацгвардії, які сформовані з найбільш професійних і підготовлених співробітників, які пройшли горнило війни, мають військовий досвід в АТО і ООС у добровольчих батальйонах і Збройних силах України. Це фахівці з контртерористичної і контрдиверсійної діяльності", – підкреслив радник глави МВС.
На питання, чи можливий конфлікт у правоохоронців у Золотому з добровольцями, які беруть участь в акції "Ні капітуляції", Шкіряк відповів: "Серед правоохоронців також багато добровольців... Відбувається абсолютно нормальний здоровий діалог... Зараз жодних конфліктів не виникає. Як волонтери, як громадські діячі, вони мають право там перебувати. Вони громадяни України".
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня українська сторона почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі. Терористи "ЛНР" оголосили про аналогічні заходи. Відведення військ має завершитися протягом трьох діб.
Українська сторона наполягала, що перед розведенням військ протягом семи днів у районі Золотого повинен протриматися "режим тиші". Однак ця умова так і не була виконана – тільки 28 жовтня бойовики п'ять разів здійснювали обстріли позицій ЗСУ.
Відведення військ проходить у рамках реалізації мирного плану, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
Слідом за Золотим і Станицею Луганською розведення сил має відбутися в районі селища Петровське.
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