Відведення військ на Донбасі: у МВС прояснили ситуацію в Золотому

У селищі Золоте на Донбасі на зміну бійцям Збройних сил України прийшли посилені патрулі поліції і Нацгвардії, сформовані з ветеранів АТО.

Про це розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи відведення військ у Золотому. За його словами, 30 жовтня ситуація там абсолютно спокійна і повністю контролюється правоохоронними органами.

За словами Шкіряка, вранці 30 жовтня обстрілів у районі розведення сил не було зафіксовано. На місці подій координує діяльність підрозділів МВС заступник глави Національної поліції Вадим Троян.

"Сьогодні весь тягар, який буде після розведення сил України на 1 км, буде лягати саме на підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Національна поліція, Національна гвардія і Прикордонна служба цілком готові до всіх викликів", – зазначив він.

"Сьогодні там працюють посилені патрулі Національної поліції і Нацгвардії, які сформовані з найбільш професійних і підготовлених співробітників, які пройшли горнило війни, мають військовий досвід в АТО і ООС у добровольчих батальйонах і Збройних силах України. Це фахівці з контртерористичної і контрдиверсійної діяльності", – підкреслив радник глави МВС.

На питання, чи можливий конфлікт у правоохоронців у Золотому з добровольцями, які беруть участь в акції "Ні капітуляції", Шкіряк відповів: "Серед правоохоронців також багато добровольців... Відбувається абсолютно нормальний здоровий діалог... Зараз жодних конфліктів не виникає. Як волонтери, як громадські діячі, вони мають право там перебувати. Вони громадяни України".

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