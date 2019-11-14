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14 листопада • оновлено в 11:00
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Відведення сил в Петрівському: сапери показали, що відбувається на місці

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В районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області, де завершилося розведення сил і засобів, почалося розмінування.

Рятувальники почали обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомляє прес-служба ДержНС (щоб подивитися фото і відео, проскролльте сторінку до кінця).

Сапери вже знайшли і знешкодили шість вибухонебезпечних предметів, операція триває.

За попередніми даними, рятувальники працюватимуть в районі розведення сил 3 дня.

Від Головного управління ДержНС в області залучали чотири розрахунку вибухотехніків: 20 осіб особового складу та 8 одиниць техніки.

Після розмінування почнеться демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень.

Розмінування в Петровському

Розмінування в Петровському

прес-служба ДержНС

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Розмінування в Петрівському

Розмінування в Петрівському

прес-служба ДержНС

Розмінування в Петрівському

Розмінування в Петрівському

прес-служба ДержНС

Розмінування в Петрівському

Розмінування в Петрівському

прес-служба ДержНС

На 29 добу українська сторона повинна проінформувати про те, що все проведено і вже на наступний день представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи самопроголошеного угруповання "ДНР" заявили про розміщення так званих військових підрозділів на території розведення військ в районі Петрівського, якщо там з'явиться українська поліція.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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