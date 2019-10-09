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9 жовтня • оновлено в 18:31
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Відведення сил на Донбасі: в Кремлі зробили заяву

13.6т Читати матеріал російською

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив заяву про наслідки зриву розведення сил на Донбасі.

"Давайте дочекаємося підсумків. Дочекаємося інформації, з чиєї вини це зірвано", — сказав він, передає ФАН.

Представник Кремля також прокоментував, чи вплине зрив відведення військ на проведення саміту "нормандської четвірки".

Відведення військ

Відведення військ

24 канал

"Рішення про зустріч у "нормандському форматі" ухвалюватимуть особисто президенти і не в останню чергу президент Росії", — додав Пєсков.

Відведення сил на Донбасі: в Кремлі зробили заяву
Новини
Відведення сил на Донбасі: в Раді зробили обнадійливу заяву
Відведення сил на Донбасі: в Кремлі зробили заяву
Відведення сил на Донбасі: в Кремлі зробили заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Alekperov Oktai
Alekperov Oktai
ВРАЧА!!!!! СРОЧНО ВРАЧА!!!!! ПАЦИЕНТ БРЕДИТ, ДАЙТЕ ЕМУ СИЛЬНОЕ СНОТВОРНОЕ ЧТО-БЫ ОН УСПОКОИЛСЯ.... СЛАВА НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ И УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ УКРАИНЦАМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ
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Mega Death
Mega Death
Сейчас украинские папуасы всё больше и больше показывают западу свою недоговороспособность.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Mega Death, ватное чучело, иди толкай свою информационную хрень на ватные ресурсы
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Браво бравые националисты и главный идеолог Билецкий, вы прекрасный подарок Кремлю сделали ! Война до последнего ... Кого ? Украинца ? Сомневаюсь, что им Билецкий будет у него наверняка есть запасной аэродром. А все кто повелись на его флешмоб - этот аэродром знаете как называться будет ? Угадайте с трёх раз.
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