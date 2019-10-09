Відведення сил на Донбасі: в Кремлі зробили заяву

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив заяву про наслідки зриву розведення сил на Донбасі.

"Давайте дочекаємося підсумків. Дочекаємося інформації, з чиєї вини це зірвано", — сказав він, передає ФАН.

Представник Кремля також прокоментував, чи вплине зрив відведення військ на проведення саміту "нормандської четвірки".

Відведення військ 24 канал

"Рішення про зустріч у "нормандському форматі" ухвалюватимуть особисто президенти і не в останню чергу президент Росії", — додав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

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